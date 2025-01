Justcalcio.com - Lo staff cospira per uscire dalla crisi con un pranzo ‘in famiglia’

2025-01-22 17:33:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:Questi sono tempi difficili per lui Betis. Alle ultime due sconfitte LaLiga e la sua dura eliminazione Coppa del Re, battuto contro Barcellonaè stato affiancato da una piaga di infortuni che non si ferma e che rende le cose ancora più complicate in vista dei suoi prossimi impegni. Ma Pellegrini La formula pergli è stata chiara, come ha dimostrato questo mercoledì dopo l’allenamento.Dopo la partita di sabato scorso contro AlavesLui Ingegnere Ha detto: “Dobbiamo essere più uniti che mai per superare questo momento”. E per fare questo, giocatori,tecnico e rappresentanti del club, come lo stesso presidente, Angelo Haro, il direttore sportivo, Manu FajardoO Joaquin Hanno condiviso tavolo e tovaglia oggi, nelorganizzato dai capitani e definito dai social network del club ‘dicon cuire per rimettersi in carreggiata il prima possibile.