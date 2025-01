Linkiesta.it - Le poco conosciute origini ebraiche del Giubileo cattolico

È bene fare almeno un cenno alla storia del, che affonda le radici nella tradizione ebraica. Nel libro dell’Esodo si riportano le parole che Dio rivolse a Mosè mentre stava davanti al roveto ardente: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele». (3,7-8).Dopo l’uscita dall’Egitto, il popolo di Israele cammina per quaranta lunghi anni nel deserto sino a che non giunge nella “terra promessa”: qui avrebbe potuto insediarsi e vivere nella libertà e secondo la Legge divina. Entrati nella terra che il Signore aveva loro promesso – dove dovettero affrontare non poche difficoltà e battaglie – gli ebrei vi si insediarono.