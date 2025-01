Ilrestodelcarlino.it - Il doppio sopralluogo. La ghiaia tolta nel fiume a rischio per proteggere la costa dal mare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il materiale utilizzato è la. Quella che si è accumulata lungo l’Esino e da rimuovere per mettere in sicurezza il, che è compatibile e viene ora reimpiegata per rafforzare la martoriata spiaggia di Marina. Ieri pomeriggio l’assessore regionale alla Difesa del suolo e dellaStefano Aguzzi, insieme al provveditore alle Opere pubbliche Toscana, Marche e Umbria Giovanni Salvia hanno effettuato unper visionare l’intervento di ripascimento e completamento delle opere di difesa costiera nei comuni di Montemarciano e Falconara, cui si lega a quello della riduzione diidraulico nel tratto terminale delEsino: Falconara, dove si lavora oggi, ma in autunno toccherà anche a Chiaravalle, Camerata Picena, Agugliano e Jesi. Era presente anche il vicesindaco di Montemarciano Gilberto Ripanti.