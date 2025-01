Lapresse.it - Genova, sequestrati 720 modellini elicottero della Gdf contraffatti

Si è conclusa con il sequestro di 720die con la denuncia alla Procura per il reato di contraffazione del legale rappresentantesocietà importatrice, l’attività d’indagine del Comando ProvincialeGuardia di Finanza die del reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di2. Funzionari doganali e militari hanno trovato durante un controllo doganale diverse centinaia didi“Agusta Westland AW 109” riportanti una perfetta riproduzionelivrea con i colori d’istitutoGuardia di Finanza ed altri segni distintivi del Corpo, per i quali l’importatore non aveva ricevuto alcuna autorizzazione all’utilizzo od alla commercializzazione.Iin miniatura di elicotterierano destinati ad essere immessi sul mercato.