Faccio la spesa nei cassonetti così spendo 99 dollari in un anno | la moda del dumpster diving e l’influencer danese

«Ho sempre il frigorifero pieno di cibo, ma nel 2024 ho speso solamente 99al supermercato». Il segreto di Sofie Juel Andersen, 30enne, è il cosiddetto, cioè rovistare neidella spazzatura sul retro dei grandi negozi. Qui spesso vengono buttati tutti i prodotti viziati (anche solo una lattina ammaccata) o scaduti da uno o due giorni,come numerosi altri prodotti non alimentari. Di tutti questi Juel Andersen fa incetta. Una questione economica che, nel tempo, è diventata anche un «attivismo quotidiano»: educare contro lo spreco.La curiosità iniziale: «Una volta abbiamo trovato 300 lattine integre»Ma come si diventadiver? Sofie Juel Andersen ha iniziato per caso dopo essersi trasferita a Sydney, in Australia. Insieme a una amica è andata a guardare cosa ci fosse all’interno deivicini ai supermercati.