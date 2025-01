Quifinanza.it - Esauriti gli ecobonus auto, niente più fondi per il settore: ora si attende l’Ue

Mancavano solo gli incentivi per i modelli ibridi plug-in, ma ora sono terminati anche quelli. Tutti idisponibili per gliavviati nel 2024 sono statie sembra non torneranno più visto che non sono stati rinnovati per il 2025. Il sistema degli incentivi per lenel 2024 si articolava in tre categorie, a ciascuna delle quali erano state assegnate specifiche risorse. Il governo ha messo a disposizione un totale di 1 miliardo di euro per incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti.Tutti iche erano disponibiliRecentemente, sul portale “” gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata segnalata il completo esaurimento anche degli incentivi per i veicoli con emissioni comprese tra 21 e 60 grammi di CO2 per chilometro, categoria che comprende principalmenteibride plug-in.