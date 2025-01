Thesocialpost.it - Donald Trump avverte l’Europa: ‘Saranno soggetti a dazi’. Poi apre a Musk per TikTok

Leggi su Thesocialpost.it

le nazioni europee: “Saranno soggette a tariffe” se non sistemeranno le disparità commerciali. “Ci hanno trattati in modo ingiusto. Se non intervenite, non ci sarà giustizia”, ha dichiarato il presidente durante un evento alla Casa Bianca. Nel corso della stessa occasione, ha aperto alla possibilità che Elonpossa acquisire“se lo desidera” e ha presentato il progetto ‘Stargate’, una joint venture che prevede investimenti fino a 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti per sviluppare infrastrutture legate all’intelligenza artificiale.era affiancato dai CEO di Softbank, Masayoshi Son, di Oracle, Larry Ellison, e di OpenAI, Sam Altman, le tre aziende coinvolte in Stargate. Secondo Son, la joint venture inizierà con 100 miliardi di dollari di investimenti, puntando a raggiungere almeno 500 miliardi per progetti nell’IA.