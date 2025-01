Bergamonews.it - Don Roberto aggredito a sputi, un calcio e un pugno all’esterno della Caritas: “Sto bene”

Bergamo. Dopo il profilo hackerato, un’altra disavventura per il direttoredi Bergamo donTrussardi.Nel pomeriggio di martedì 21 gennaio, verso le 16, il sacerdote è statocon, une unin volto da un senza fissa dimora nel cortile esterno di, in via Conventino a Bergamo.In seguito al violento colpo donha perso l’equilibrio, è caduto e ha perso del sangue dal labbro. Poco dopo l’aggressione si è recato all’ospedale Papa Giovanni XXIII perché lamentava problemi di vista all’occhio sinistro. In ospedale, a donè stato riscontrato lo schiacciamento del nervo ottico.L’uomo che lo haè un senza fissa dimora noto ai gli uffici die avrebbe problemi di tipo psichiatrico.DonTrussardi ha sporto denuncia alla polizia locale di Bergamo.