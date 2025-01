Lanazione.it - ‘Da Paolo‘ dice stop. Dopo mezzo secolo Lucca perde il suo storico panificio

, 22 gennaio 2025 – Per tutti era “Da Paolo”, qualcosa più di un alimentari, di un, di una gastronomia. Un’attività che ha retto a tanti cambiamenti, che ha anticipato i tempi e saputo contrastare in modo vincente la crescita impetuosa della grande distribuzione a suon di qualità e di un lavoro febbrile. Ma che ora ha detto, un segno del momento, delle crescenti difficoltà del commercio e, non ultimo, dell’invecchiamento della nostra popolazione. Era il primo maggio del 1968 – ovvero 55 anni fa – quando al numero 857 di via Pisana, allora circondata da molte meno costruzioni di quelle che vediamo ora, prendeva vita un. A crearlo tre giovani – Santucci, Papeschi e Ricci – a cui non mancava la voglia di lavorare e di provare a costruire qualcosa, a metà tra il sogno professionale e l’attività per vivere.