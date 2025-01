Quotidiano.net - Cisgiordania sotto le bombe

Con l’inizio della tregua a Gaza, l’esercito israeliano rivolge ora il proprio slancio alla, dove ieri ha lanciato a sorpresa l’Operazione Muraglia di Ferro. Il rafforzamento della sicurezza in quella regione, ha spiegato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si è aggiunto adesso agli obiettivi iniziali della guerra. "Operiamo in maniera sistematica e determinata – ha affermato – contro l’asse iraniano ovunque esso tenda i propri tentacoli: Gaza, Libano, Siria, Yemen e anche in Giudea-Samaria", il nome biblico della. Le operazioni sono concentrate a Jenin, nel nord della, dove per 40 giorni le forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese si erano già confrontate con una milizia locale: il ’Battaglione Jenin’, composto da membri di Hamas, della Jihad islamica e di al-Fatah.