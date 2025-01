Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Goransson/Verbeek, Australian Open: orario, programma, tv, streaming

Appuntamento per domani, giovedì 23 gennaio. Simonee Andreasaranno protagonisti nella nottata italiane (ore 01:30) della semifinale del tabellone di doppio degli2025. L’emiliano e il piemontese giocheranno contro lo svedesee l’olandese, che a sorpresa hanno eliminato nei quarti i favoriti per il successo finale, Arevalo/Pavic.Un confronto inatteso, che però gli azzurri dovranno affrontare con la massima attenzione, tenuto conto che gli avversari sono stati in grado di battere la coppia n.1 del seeding. Fin a questo momento, i nostri portacolori sono stati protagonisti di un percorso netto: nessun set perso per strada e sempre affermazione 2-0, senza concedere troppo ai rivali.Sarà necessario dare un seguito a quest’avventura, chiaramente, per centrare l’obiettivo dell’affermazione assoluta.