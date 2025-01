Oasport.it - Basket, Danilo Gallinari in Porto Rico: sorprendente firma ai Vaqueros de Bayamon con vista sull’Italia

Di tutti i luoghi che ci si aspettavano, questo era forse uno degli ultimi., fermo dall’inizio della stagione senza aver trovato un’ultima chance a livello NBA, proseguirà la propria carriera aide, squadra che milita nella lega più conosciuta di, la Baloncesto Superior Nacional (BSN). Il club ha vinto ben 16 campionati nella lunghissima storia della massima seriericana, che data fino agli Anni ’30.Queste le parole divia social: “Con grande piacere annuncio che mi sto preparando per una nuova sfida con la maglia deide. Sono grato di poter fare ciò che amo di più, giocare a, e di poter essere vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club, e specialmente Carlos Arroyo, per la loro fiducia e per avermi dato l’opportunità di mantenere una porta aperta in caso di chiamata in NBA.