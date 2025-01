Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, le trasferte sono diventate tabù

L’ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. L’umore non è certo quello dei giorni migliori, ma la squadra ha imparato a sopportare anche le amarezze di un campionato che si sapeva sarebbe stato difficile con tante squadre blasonate e con un mercato sempre aperto che ha permesso a parecchie compagini di rafforzarsi. Rispetto al girone di andata manca solo un punto ottenuto con il pareggio contro la Samb, per cui non c’è da fare drammi. Certo preoccupa la serie di sconfitte esterne che si sta allungando sempre di più e la sterilità lontano da casa che probabilmente costringerà il tecnico Simone Seccardini a modificare qualcosa nell’assetto tattico. I bianconeri del patron Graziano Giordani hanno conquistato l’ultimo punto lontano da casa il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre a Teramo.