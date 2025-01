Metropolitanmagazine.it - Arrestato un uomo che ha aggredito la folla in un parco ad Aschaffenburg: morti un uomo e un bambino

Baviera sotto shock: un aggressore si è buttato sullaad, in Germania. La polizia ha prontamenteunnei pressi delSchöntal, nel centro della città. Il bilancio è di due, une un. Per ora non ci sono altri sospettati; non si conosce il motivo dell’aggressione. Ancora da escludere moventi terroristici.Aggressione ad, dueLa Dpa conferma la morte di une di un. La polizia tedesca haun, il presunto responsabile dell’attacco col coltello nelad. Non ci sono altri sospettati, e ancora non sono chiari i motivi dell’attacco. Interrotta la circolazione dei treni nella stazione sud della città: il sospettato avrebbe tentato di scappare attraverso i binari.Una seconda persona inizialmente fermata dalla polizia sarebbe in realtà risultata estranea ai fatti e ritenuta attualmente un testimone.