Anteprima24.it - Acerra, dai lavori di ripavimentazione del centro storico ‘spunta’ un mosaico del I Secolo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUna straordinaria scoperta a conferma della grande ricchezza del patrimonio-artistico di. Durante ididel, in via Lauro, è infatti emerso un pavimento a. Esso presenta nel campo centrale, delimitato da una linea nera, un motivo geometrico del tipo reticolato romboidale a linee doppie e costituisce il piano pavimentale di un ambiente. Secondo la Sovrintendenza di Napoli, proprio per il motivo geometrico riscontrato, è ipotizzabile una datazione al I sec. a.C.“Davvero una bella notizia per la nostra città – ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico – che ci è giunta proprio mentre sono in corso le attività didel nostro, un luogo la cui riqualificazione si sta completando grazie ai Fondi del PNRR che il Comune ha saputo intercettare negli ultimi 12 anni.