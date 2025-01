Lanazione.it - Vino, torna l’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino

Firenze, 21 gennaio 2025 - L’appuntamento è per il 19 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze., al Padiglione Arsenale (ingresso “Porta Soccorso alla Campagna - Viale F. Strozzi, 1) l’evento vitivinicolo Anteprima, organizzato dal Consorzioe dal Consorziodi Scansano. Le degustazioni saranno dedicate soltanto a giornalisti senza apertura al pubblico. È prevista un’area unica dedicata alla stampa con servizio sommelier alla carta. Dalle 9 alle 18 si terranno degustazioni delle nuove annateD.O.C.G. Annata 2024, Superiore 2023 e Riserva 2022, in uscita nel 2025 edi Scansano D.O.C.G. Annata 2024 e Riserva 2022, in uscita nel 2025. “Ilcontinua a crescere nel bicchiere e questo è il dato più importante dopo anni di sacrifici da parte delle imprese nella ristrutturazione dei propri vigneti.