Verso Sanremo Conti in difesa | Killa Tony Effe & C ? Giudico solo le canzoni

Milano, 20 gennaio 2025 – “avrai sempre un posto speciale nel mio cuore” scrive Damiano David sui social prenotando un posto all’Ariston mercoledì 12 febbraio. È lui il secondo ospite speciale di questa 75ª edizione del Festival, in programma dall’11 al 15 febbraio, dopo il Jovanotti atteso la sera prima (o la prima sera che fa lo stesso). Ad annunciare l’arrivo in Riviera del frontman dei Måneskin è stato lo stesso Carlosvelando a Milano, negli studi Rai di Corso Sempione, le trentain gara. “Trenta sono anche poche, perché in lista potevano essercene almeno altre sei” ha minacciato il lider maximo. “Preferisco avere un ospite in meno e due o tre brani in più in gara, perché credo ci sia una varietà abbastanza rappresentativa anche se mi dispiace manchi il tassello del rock perché non sono arrivati i brani”.