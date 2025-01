Secoloditalia.it - Trump, Apocalypse Now a sinistra. Boldrini teme “vendette e povertà”, Bonelli “eco catastrofi”

Elly Schlein, nel dubbio, tace. E se per una improbabile congiuntura astrale tra quattro anni si ritrovasse a Palazzo Chigi e dovesse chiamare Donaldper chiedergli, che ne so, un aiutino della Nato per la minaccia dei cosacchi russi alle porte di Roma, come giustificherebbe improperi e contumelie delle scorse settimane contro il neo-presidente americano? Ma intorno a lei, qualcuno che rosica e parla, parla e rosica, lo si trova sempre, a. C’èalla Casa Bianca? Ciak, si giraNow.e la depressione dellaLauraè una di quelle che ha le idee chiare. “Il discorso di insediamento disi può riassumere in pochissime parole: sarà la presidenza delle discriminazioni, dell’espansionismo in politica estera, dellee del negazionismo della crisi climatica.