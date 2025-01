Calciomercato.it - Thiago Motta-Vlahovic, scoppia il caso in diretta: “Non mi piace”

Leggi su Calciomercato.it

Per l’attaccante serbo seconda panchina di fila per scelta tecnica: ormai non può non considerarsi unfinisce sotto accusaSeconda esclusione di seguito. Dusanè partito dalla panchina anche contro il Brugge in Champions, dopo aver giocato soltanto gli ultimi sette minuti contro il Milan.ilin: “Non mi” (LaPresse) – Calciomercato.itprima del match ha chiarito che contro i rossoneri la scelta è stata di natura tecnica ed anche quella di questa sera ha la stessa motivazione. Vista così non può che assumere i connotati di una bocciatura e, considerata la questione contrattuale, la cessione appare la logica conseguenza. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus è pronta ad ascoltare offerte pere parte da una valutazione superiore ai 40 milioni.