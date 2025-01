Nerdpool.it - The Odyssey: Tom Holland sarà il protagonista dell’adattamento di Christopher Nolan?

Secondo un recente report, Tom, e non Matt Damon, interpreterà il ruolo principale nell’attesissimo adattamento de L’Odissea di Omero, diretto da.Dopo settimane di voci e speculazioni, è stato confermato che il prossimo film del regista di capolavori come Il Cavaliere Oscuro e Interstellaruna rivisitazione del celebre poema epico di Omero, con un cast stellare composto da Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.Universal Pictures ha descritto il progetto come: “Un’epica azione mitologica girata in tutto il mondo utilizzando una nuova tecnologia IMAX. Il film porterà la saga fondativa di Omero sugli schermi IMAX per la prima volta e uscirà nei cinema il 17 luglio 2026.”Chi interpreterà Tom?Inizialmente, si pensava che Matt Damon fosse stato scelto per il ruolo principale di Ulisse, ma ora sembra cheToma guidare il cast.