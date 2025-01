Metropolitanmagazine.it - Si è spento Luca Beatrice, presidente della Quadriennale di Roma: aveva 63 anni

Si èall’età di 63, critico d’arte e saggista torinese. Era stato ricoverato all’ospedale MolinetteCittàsalute di Torino, in seguito a un malore.MortodiFoto da artslife.comRicoverato presso l’ospedale MolinetteCittàsalute di Torino in seguito a un malore, è deceduto il saggista e critico d’artedi63. A dare la notiziascomparsa il fratello Giulio, che su Facebook ha annunciato la scomparsa:“Due fratelli non sono due amici. Sono rami dello stesso albero che possono divergere con gli. ma il loro legame sarà eterno. Ciaofai buon viaggio”.Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del critico d’arte e saggista.