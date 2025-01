San Cristoforo | smantellata piazza di spaccio I nomi degli arrestati – VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Un’organizzazione criminale gestiva unadia Sanè stata smantellato questa mattina (21 gennaio) dai carabinieri. Con l’operazione “Molosso” i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato 18 persone, compresi 5 minorenni.I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione ai fini die cessione di sostanze stupefacenti.L’indagine è stata condotta dal nucleo Operativo della compagniaDante dal giugno 2023 al febbraio 2024, con il coordinamento di due Procure, quella Distrettuale e quella per i Minorenni, avvalendosi di attività tecnica e di tipo tradizionale.Agli atti delle due inchieste anchein cui si vedono gli spacciatori contare i soldi incassati e mentre cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata per evitare controlli delle forze dell’ordine.