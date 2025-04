Inter-news.it - De Paola: «Inter cresciuta in consapevolezza! Lotta scudetto…»

Paolo De, in collegamento con TMW Radio, ha sottolineato cosa sia cambiato nell’in questo periodo. Lacon il Napoli prosegue adesso con la partita contro l’Empoli.SFIDA A DISTANZA – Il Napoli sta per giocare contro l’Empoli al Maradona. Si trova a sei punti di distanza dall’, che ha già vinto la sua partita con il Cagliari e domani vivrà un’altra vigilia. L’ennesima della stagione, forse la più importante, ossia quella del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco., un cambiamento secondo DeCOMMENTO – Paolo Deha detto sulle due squadre: «Il peso della responsabilità ora è sul Napoli, che ha il dovere di vincere oggi e devi toglierti dalla testa la possibilità di gestire. Il Napoli lascia perplessi per il secondo tempo, per come non riesce a gestire i risultati.