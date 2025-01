Bergamonews.it - Pandemonium Teatro: gli appuntamenti del week-end e del Giorno della Memoria

È ricco di spettacoli il programma del fine-settimana di sabato 25 e domenica 26 gennaio, ma anche per lunedì 27,.Ecco i dettagli.Sabato 25 gennaio, ore 21:00,di Loreto, BergamoCompagnia La Piccionaia: FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ(Young Adult +12 anni)Sabato 25 gennaio, ore 21:00,degli Storti, Alzano Lombardo (Bg): VIA DA LÌ, STORIA DEL PUGILE ZINGARO(Young Adult +11 anni)Domenica 26 gennaio, ore 16:30,di Loreto (Bg): LA MUCCA E L’UCCELLINO(+2 anni)Domenica 26 gennaio, ore 16:30,degli Storti, Alzano Lombardo (Bg)Accademia Perduta Romagna Teatri: ZUPPA DI SASSO(+3 anni)Lunedì 27 gennaio, ore 20:30,di Loreto, Bergamo: SIAMO STATI NOIin coro(+12 anni)Dettaglio:Sabato 25 gennaio, ore 21:00,di Loreto, BergamoCompagnia La Piccionaia: FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ(Young Adult +12 anni)con Margherita Mannino / drammaturgia Daniela Palumbo / regia Lorenzo Maragoni“Perché non posso più andare a scuola papà?” “Perché siamo ebrei, Liliana”Una storia dolorosa, indimenticabile, quella di Liliana Segre che a soli 13 anni viene deportata nel campo di concentramento di Auschwitz.