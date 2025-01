Tg24.sky.it - Palermo, 13enne stuprata dopo essersi allontanata dal reparto di neuropsichiatria

Leggi su Tg24.sky.it

Sabato scorso una tredicenne di un comune del Palermitano è stata violentatadall'ospedale dei Bambini, nel capoluogo siciliano, in cui era ricoverata. Dagli esami è risultato che la vittima aveva assunto alcool e droga poco prima dell’aggressione. Lo stupro, da parte di un ragazzo più grande, sarebbe avvenuto in piena notte in una piazza del quartiere Borgo Nuovo. A ricostruire la drammatica storia è l'edizione locale de La Repubblica. La ragazzina vive con la madre e per alcuni periodi è stata in una casa-famiglia. Sabato pomeriggio, insieme alla madre, è uscita daldiinfantile per prendere un gelato. Tra le due, però, ci sarebbe stato un litigio e la tredicenne si sarebbein compagnia di un'amica più grande.