Neonato muore in ospedale: 9 medici indagati per omicidio colposo, i genitori vogliono la verità

Immagine di repertorioIl tragico decesso di unall’Murri di Fermo ha scosso la comunità e ha portato a una denuncia da parte dei, che chiedono giustizia per la morte del loro bambino. La Procura di Fermo ha aperto un fascicolo per, indagando noveche hanno avuto in cura il piccolo durante il suo ricovero. Il, di soli due mesi, era nato il 5 novembre e ha perso la vita dopo appena una settimana di ospedalizzazione, in quello che sembrava inizialmente un semplice attacco influenzale. I, devastati dal dolore, non accusano direttamente nessuno deicoinvolti, ma desiderano conoscere ladietro la morte del loro bambino.La denuncia deie l’indagine in corsoIl loro avvocato, Massimo Di Bonaventura, ha dichiarato al Resto del Carlino che la famiglia ha richiesto un esame autoptico, al quale dovrebbe partecipare anche un consulente tecnico di loro fiducia, per chiarire ufficialmente le cause del decesso.