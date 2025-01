Monsignor Vincenzo della Corte a 103 anni è il sacerdote più anziano di Napoli | Dico ancora la messa Mi rilasso con l’orto Da giovane scalavo le Dolomiti

Leggi su Open.online

«Era da poco era finita la guerra. Ho visto feriti, morti, dispersi. Mi sono dedicato quasi sempre agli ammalati e ai più deboli». Cosìricorda i primi giorni da prete. Da allora sono passati quasi sette decenni, mentre lui dine ha 103, è ilpiùdiocesi di, esi sente in gran forma, come possono constatare i fedeli che ogni giorno lo vedono celebrare laal cimitero di. Fino a trefa ogni tanto ci andava in auto, ma oggi ha smesso, dopo una caduta in cui si è fratturato il femore. «Però mi sono ripreso bene. Sono forte», precisa in un’intervista a cura di Elena Scarici sul Corriere del Mezzogiorno. LeHa soffiato sulle candeline l’ultima volta il 15 gennaio. Un’età raggiunta grazie all’allenamento e agli interessi.