Ilgiorno.it - Milano Linate, autista Uber butta a terra un tassista che lo stava filmando con lo smartphone: “Ho una costola rotta, lo denuncio”

– La tensione è alta da mesi. I faccia a faccia per strada sono all’ordine del giorno: da una parte, ci sono i noleggiatori con conducente che prendono corse con l’app di, legittimamente dal loro punto di vista; dall’altra, ci sono i tassisti che li additano come abusivi e li “intervistano” a favor diper immortalarne la reazione alle accuse e denunciare pubblicamente quello che reputano un fenomeno “illegale” dilagante all’ombra della Madonnina. Spesso i toni si alzano ben oltre il livello di guardia, come accaduto nei primi giorni del 2025 in piazza Duomo: lì un ncc, come ripreso in un video circolato sulle chat interne, si è infilato per due volte nell’abitacolo di un taxi e ha malmenato il conducente, per poi allontanarsi. Taxi contro Ncc, faida (di sangue) sulle strade: "Io, preso a bastonate da unsolo perché l’avevo superato" È successo ancora domenica pomeriggio a, ma stavolta è finita male per undi 54 anni: all’Humanitas gli hanno diagnosticato la frattura di una, con una prognosi provvisoria di 21 giorni.