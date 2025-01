Tvplay.it - Milan, Abraham e Jovic flop: bomber da 40 milioni per Conceicao

Ilcerca un nuovoda consegnare aalla luce del rendimento negativo di. Servono 40.La principale criticità, ovvero rafforzare una difesa bucata 7 volte nelle ultime 5 gare disputate tra Supercoppa e Serie A, verrà sanata attraverso il colpo Kyle Walker. La fumata bianca è attesa a breve. L’ormai ex capitano del Manchester City sbarcherà in città attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5. Il passo successivo, per il, consisterà nel potenziare il reparto offensivo alla luce del rendimento negativo offerto in questi mesi da Tammye Lukada 40per– TvPlay.it (LaPresse)L’impatto del 27enne, prelevato dalla Roma lo scorso 30 agosto, è stato inizialmente buono: assist decisivo al debutto contro la Lazio e gol più un altro passaggio vincente nella successiva gara vinta ai danni del Venezia.