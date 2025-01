Quotidiano.net - Material Girl di Madonna compie 40 anni: un'icona degli anni '80 tra trasgressione e rimpianti

Con la sua interprete ormai un' "inarrestabile" 66enne,40: il brano registrato daper l'album Like a Virgin uscì come singolo il 23 gennaio 1985 definendo, nel bene e nel male, la sua trasgressiva protagonista. Accompagnato da un video ispirato all'interpretazione di Marilyn Monroe della canzone "Diamonds Are a's Best Friend" nel film del 1953 Gli Uomini Preferiscono le Bionde,fu scritta da Peter Brown e Robert Rans mentre Nile Rodgers ne fu il produttore. Fu però, carta assorbente di tutti i mood del momento, che catturò l'atmosfera di metàOttanta con Ronald Reagan da tre giorni insediato alla Casa Bianca per il secondo mandato e Donald Trump a New York che faceva da padrone di donne e real estate. Nel 1986,dichiarò alla rivista Company che, sebbene non avesse scritto o creato quel brano, il significato e il concetto del testo si applicavano anche alla sua situazione in quel periodo.