Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Paris, Casse e Schieder attesi sulla Streif

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladellalibera maschiledi Kitzbuhel, valevole per la Coppa del Mondo di sci2024/.Comincia il lungo avvicinamento a uno dei weekend più importanti della stagione del Circo Bianco: laè una pista che ha fatto e farà la storia dello scimondiale e vincere in questo contesto per un velocista significa entrare nell’Olimpo di questo sport. Cominciano i preparativi quindi per interpretare al meglio un tracciato sempre difficile nel quale emergono i più forti e i più coraggiosi.Per l’Italia spiccano su tutti Mattiae Dominik: in particolare l’altoatesino sembra essere risorto nella tappa di Wengen e ritrova Kitz, località nella quale ha scritto grandi pagine della sua storia con la bellezza di quattro vittorie.