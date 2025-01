Sport.periodicodaily.com - Lazio-Real Sociedad: le probabili formazioni

Gara valida per la settima giornata di Europa League 2024/2025. Ai biancocelesti basta un punto per accedere agli ottavi, ma guai a sottovalutare gli spagnoli che si giocano il tutto per tutto.si giocherà giovedì 23 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREManca poco ai biancocelesti per suggellare questa prima parte del loro cammino europeo. Primi in classifica grazie ai 16 punti in sei partite, frutto di cinque vittorie e un pareggio. Alla squadra di Baroni, che nel frattempo ha riconquistato il quarto posto in campionato, basta un punto per avere la certezza di qualificarsi agli ottavi senza passare attraverso i play-off. Il viaggio europeo è iniziato con il 3-0 rifilato alla Dinamo Kiev, cui ha fatto seguito il 4-1 al Nizza.