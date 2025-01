Calciomercato.it - Lascia Appiano: le condizioni di Frattesi e triplo KO per Inzaghi | VIDEO CM.IT

Allenamento di rifinitura per l’Inter in vista dell’impegno in Champions League in casa dello Sparta PragaNiente da fare per Acerbi in vista dell’impegno dell’Inter domani sera in Champions League sul campo dello Sparta Praga.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itL’esperto difensore ex Lazio, che era stato convocato nelle ultime due gare di campionato con Bologna ed Empoli senza però entrare in campo, hato il centro sportivo diGentile mentre i compagni erano in campo per l’allenamento di rifinitura. Continuano i problemi fisici per Acerbi, assente da due mesi dopo l’infortunio muscolare alla coscia rimediato lo scorso 23 novembre a Verona. Il 38enne centrale non partirà quindi per Praga e sarà rivalutato nei prossimi giorni in previsione dei prossimi impegni dell’Inter tra campionato e coppa.