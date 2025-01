Panorama.it - La giornata mondiale degli abbracci ci ricorda come essere umani

C’è qualcosa di profondamente umano negli. Che siano stretti e vigorosi, dolci e delicati, o pieni di energia, gliraccontano storie, creano connessioni e guariscono ferite invisibili. Questo gesto semplice e potente ha attraversato culture, epoche e tradizioni, diventando un simbolo universale di conforto e amore.Non è un caso che proprio il 21 gennaio si celebri ladell’o. Questa ricorrenza, nata negli Stati Uniti negli anni Ottanta, è stata pensata perrci l’importanza diarsi, soprattutto in un mondo che spesso corre troppo veloce per fermarsi a condividere momenti di puratà. In occasione di questaspeciale, esploriamo il valore simbolico e terapeuticodiverse culture hanno celebrato questo gesto nel tempo.