Ilfattoquotidiano.it - Il turismo sostenibile? Il giornalista Alex Giuzio: “Non esiste (e i numeri chiusi sono antidemocratici)”

“Idicono che ilglobale aumenta sempre di più. Non solo in Italia, ma nel mondo, ogni anno si battono nuovi record. Ma il modello turistico attuale è molto inquinante, richiede moltissime risorse e con la crisi climatica non possiamo più permettercelo. E non è certo il numero chiuso la soluzione: non è democratico e crea unserie a e di serie b”., è autore diin. Per una nuova ecologia degli spazi e del tempo libero (Altreconomia). Un saggio suldi massa, analizzato nei diversi ecosistemi in cui incide, dal mare alle grandi città. E sulle possibili soluzioni, diverse da quelle messe spesso in atto da sindaci e amministratori.Lei scrive che ildi oggi presto sparirà.Ci siamo abituati in fretta a prendere un aereo per fare mille o duemila chilometri per un weekend.