Il regista dei primi due film di Harry Potter ritiene che il Voldemort di Cillian Murphy potrebbe essere meraviglioso

Chris Columbus, ildeiduedella saga originale di, si è espresso sul casting del possibile nuovonel reboot targato HBO.Ora che il franchise disarà rebootato sotto forma di una serie su Max, stanno circolando numerosi rumor sui possibili interpreti dei personaggi iconici. Tra questi, si dice che, celebre per il suo ruolo in Oppenheimer,interpretare il malvagio Lord. Sebbene non ci siano conferme ufficiali al momento, Columbus ha commentato questa voce durante un episodio di Watch What Happens Live (via Entertainment Weekly):“è uno dei miei attori preferiti, quindi sarebbe fantastico,” ha dichiarato. “è un attore straordinario. Penso davvero che sia un’idea meravigliosa. Sarei totalmente favorevole a