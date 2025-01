Ilrestodelcarlino.it - Il pubblico biancorosso, sesto uomo. Reggio tra le città più appassionate

Dopo aver superato il giro di boa del girone d’andata, la Legabasket ha pubblicato i dati relativi all’affluenza dele agli incassi relativi alle prime 15 partite di questa Serie A. Partendo dalla media degli spettatori presenti, si può notare comeoccupi la nona posizione assoluta con 3733 persone che di solito affollano gli spalti del ‘PalaBigi’. In testa alla classifica troviamo Milano (8530), seguita da Trieste (5668), Virtus Bologna (5445), Brescia (4712), Varese (4334), Trapani (4201), Treviso (4102), Trento (3872), poi- come detto in nona posizione - e chiude la ‘top ten’ Venezia con 3325, mentre seguono Pistoia (3124), Sassari (3083), Napoli (2372), Cremona (2329), Tortona (2181) e Scafati (2027) fanalino di coda. Per la Pallacanestro Reggiana si tratta di una sostanziale conferma rispetto al dato della passata stagione che vedeva una media di 3737 (ovvero quattro persone in più rispetto a quella attuale).