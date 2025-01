Notizie.com - Il “Muro di Trump” è già realtà, l’app per la richiesta d’asilo è fuori uso: cosa succede ora ai migranti

Leggi su Notizie.com

Lo aveva annunciato più volte in campagna elettorale. Ora, con la firma dei primi ordini esecutivi dopo l’insediamento alla Casa Bianca, il “di” torna a essere.Il “di” è giàper lauso:ora ai(ANSA FOTO) – notizie.comIl 47esimo presidente degli USA ha infatti dichiarato “emergenza nazionale” sul confine tra Stati Uniti e Messico. Con l’obiettivo di fermare l’immigrazione irregolare (e non solo) su suolo statunitense.ha infatti reintrodotto la misura “Remain in Mexico”: andiamo a vedere più da vicino disi tratta.Il primo passo è stato quello di sospendere, con effetto immediato, le funzionalità delCBPOne. Parliamo di uno strumento dedicato a chi ha bisogno di formulare unadi asilo politico, di modo da poter varcare legalmente il confine tra i due Stati.