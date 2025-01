361magazine.com - Grande Fratello, Eva eliminata: “Ho perso la partita”. La Luzzi interviene

: l’eliminato di lunedì 20 gennaio. La reazione della Casa e dell’opinionista Beatrice, Eva Grimaldi è entrata nella Casa un mese fa e la sua avventura si è conclusa ad un passo dal gran finale. L’attrice si trovava al televoto con Maxime, Stefania, Alfonso, Pamela, Zeudi, Javier, Bernardo ed Emanuele ma purtroppo non è stata salvata. Eva ha commentato: “Ho pagato lo scotto, succede ragazzi. Beatriceaveva ragione a dire questo ma sono cerca che il tempo aiuterà a credere in me. Mi rode, mi rode tanto però ho fatto una cavol** ed è come giocare a carte. Quando tu sbagli, paghi. Hola”.Leggi anche Diretta, lunedì 20 gennaio: un mix di emozioni ed un colpo di scenaLa reazione all’eliminazioneStefania ed Eva nella scorsa puntata hanno affrontato uno scontro.