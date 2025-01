Liberoquotidiano.it - Fuga di gas a Catania: crolla una palazzina di tre piani, 7 feriti gravi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unadi treta a, forse per unadi gas. Nella zona dell'esplosione, in via Galermo, pare che una squadra di tecnici fosse operativa, alla ricerca di una perdita nella rete comunale. Il primo boato è arrivato intorno alle 19.20 e si è sentito fino al centro della città. Un secondo boato, poi, è stato avvertito circa mezz'ora dopo, intorno alle 19.50. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, molte ambulanze, carabinieri e polizia. Cinque persone sarebbero rimaste ustionate nell'esplosione e sarebbero state subito trasportate in ospedale. "Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione", hanno detto dal Comando provinciale dei vigili fuoco. Sul posto anche le squadre di ricerca e soccorso Usar e le unità cinofile. Nel frattempo, si sta procedendo all'evacuazione del centro dell'Opera diocesana di assistenza (Oda) ache ospita anziani.