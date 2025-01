Lapresse.it - Fs: riparte ad aprile il collegamento Frecciarossa Milano-Parigi

Ripartirà ad2025 ilindi Trenitalia France, società di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Lo comunica una nota di Fs Italiane. A giugno prenderà il via anche il nuovointerno-Marsiglia con il treno di punta della flotta di Trenitalia.Le novità sono state presentate oggi adall’Amministratore Delegato di Trenitalia France Marco Caposciutti e rientrano fra le azioni del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane, con l’obiettivo di incrementare la presenza all’estero che già registra tre miliardi di fatturato e 12mila dipendenti. Un piano di sviluppo, si sottolinea, “che segna una svolta decisiva per la società del Gruppo FS che opera da tre anni nel mercato francese e che accelera così la sua crescita in Francia”.