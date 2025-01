Ilrestodelcarlino.it - Fermana, Etchegoyen, ha conquistato tutti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vittoria dopo 280 giorni in casa, Bruno Recchioni finalmente espugnato, continuità di risultati trovata, porta inviolata e attaccanti a segno nelle ultime due giornate. Un gran bel risveglio per ladopo i due derby vittoriosi che hanno portato in cascina sei punti pesantissimi per la classifica dei ragazzi di mister Brini. E in campo il tecnico portoelpidiense ha subito consegnato le chiavi della mediana a Matias, gaucho giramondo che in dieci giorni a Fermo hail cuore dei tifosi. Solido e presente in campo, un’autentica "lavatrice" in mediana capace di ripulire palloni e giocarli anche con un ottimo piede, liberando anche Romizi che ne ha tratto giovamento. E anche idee subito chiare nel post gara: "Sono arrivato qui per vincere e far uscire la squadra da questa posizione.