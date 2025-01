Ultimouomo.com - È il Napoli di McTominay e Anguissa

Leggi su Ultimouomo.com

Al 40’ Atalanta esono agli sgoccioli di un primo tempo incredibilmente intenso e divertente per gli standard dei big match di Serie A. Il pressing a uomo dei nerazzurri ha asfissiato il palleggio della squadra di Conte, che però è ancora viva e pronta ad approfittare di qualsiasi errore degli avversari, come nel caso del gol dell’1-1.Ederson prova a gestire un pallone vicino alla linea del fallo laterale: l’Atalanta ha appena battuto una rimessa e sembra voler rallentare, dopo un primo tempo ad alti ritmi passato per gran parte sulla trequarti del. Alle sue spalle, però, c’è. Il centrocampista delsale in pressione e con un contatto sbilancia il suo avversario, consegnando di fatto la palla a David Neres, che gliela restituisce con un bel colpo di tacco. Adessoè libero sul lato sinistro dell’area di rigore dell’Atalanta.