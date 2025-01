Lanazione.it - Coltello alla gola, le mani addosso. Rapina da incubo in pasticceria

Il, lea toccarle il seno. Duemila euro di bottino e poi la fuga tra i palazzi. Succede nella primissima periferia di Perugia, nel quartiere più vicino all’area della stazione di Fontivegge, zona ad alta tensione. Succede in pieno pomeriggio, intorno alle 16 di sabato, in unache, in quindici anni di apertura, ha dovuto subire un’altra, in quell’occasione il malvivente impugnava una pistola, e sei spaccate. Secondo quanto raccontato dvittima, al momento di sporgere denuncia ai carabinieri, un uomo è entrato nell’esercizio commerciale in un momento in cui non c’era nessuno. Si è finto un cliente qualunque, ma in pochi attimi è riuscito a sgusciare dietro al bancone, arrivando praticamente alle spalle della commessa. Bloccandola alle spalle, quindi, le avrebbe puntato un, intimandole di consegnarli i soldi in cassa, e tirandola a sé, sempre secondo quanto denunciato, l’ha palpeggiata, tentando di baciarla più volte.