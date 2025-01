Thesocialpost.it - Catania, crolla una palazzina di tre piani per una fuga di gas

Unata e in fiamme, con detriti presenti per centinai di metri. Con gravi danni riportati anche a due edifici accanto, oltre che ad alcune auto parcheggiate nella zona. E con decine di soccoritori impiegati nel tentativo di soccorrere i feriti e spegnere il rogo. Si presenta così, come uno scenario da guerra, via Gualandi al rione San Giovanni Galermo didove c’è stata un’esplosione per unadi gas questa sera. Il boato è stato avvertito in mezza città. Sul posto stavano lavorando due squadre dell’azienda del gas alla ricerca di una perdita nella rete comunale. Il crollo seguito all’esplosione ha interessato unadi tre: danneggiati fortemente anche due stabili adiacenti, anche se per fortuna la strada era già stata chiusa al traffico per cautela.