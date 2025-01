Quotidiano.net - Caos Treni, Salvini: “Incidenti e guasti cessati dopo le denunce. Che coincidenza”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 gennaio 2025 – "L’Italia non si fa intimidire”. Il ministro Matteoavvalora la pista del sabotaggio dietro aiche recentemente hanno interrotto le comunicazioni ferroviarie in Italia. - "Quando ci sono dei disagi, che possono sempre accadere, la prima cosa da fare è scusarsi, come giustamente ha fatto Fs – ha detto nell’informativa urgente alla Camera di oggi sul caso– Mio dovere oggi è spiegare quello che è successo”.i controlli effettuati, è emerso “un quadro di esplosioni, incendi dolosi,, problemi elettrici – spiega– Problemi che, guarda un po’ lalee gli esposti, non si sono più verificati. Un escalation preoccupante che non abbiamo mai voluto sottolineare per senso di responsabilità, in attesa di raccogliere informazioni più precise".