Calciomercato Inter: derby di mercato per Ricci e Dorgu

Si prospetta un finale di fuoco per ildell’, nel quale si preannunciano due duelli moltoessanti con i rivali di sempre del Milan. Sia i nerazzurri che i rossoneri, infatti, avrebbero individuato inle soluzioni ai rispettivi problemi a centrocampo e sulla corsia mancina. I primi, infatti, vogliono garantire a Simone Inzaghi un futuro roseo per il post–Çalhano?lu e un esterno capace di fare il vice Dimarco, mentre il Diavolo è in cerca di qualcuno che si possa alternare al duo di centrocampo Reijnders-Fofana e un esterno duttile che funga da rimpiazzo tanto a Theo quanto a Leão.rinnova con il Torino, mae Milan possono provarci lo stessoIl classe 2001 del Torino ha da poco rinnovato con il club granata fino al 2028. Un’operazione chiara quella della società piemontese, intenzionata evidentemente a costringere ogni pretendente del suo gioiello a sborsare moneta sonante per accaparrarselo.