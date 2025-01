Gamberorosso.it - Caffè, cacao, soia, olio di palma: come con i nostri consumi stiamo deforestando il mondo

Leggi su Gamberorosso.it

Mainegli ultimi mesi abbiamo parlato di prezzi delle materie prime, cioccolato in primis. La domanda globale di prodottidiha continuato, negli ultimi anni, a superare la capacità di produzione, causando un crescente rialzo dei prezzi ma anche l’espansione delle coltivazioni nei paesi produttori, a discapito delle grandi foreste pluviali e di interi ecosistemi. Nel trentennio che va da 1990 al 2020 le stime della FAO ci dicono che nelsono stati abbattuti 420 ettari di foresta (un’area più estesa dell’intera Unione Europea): lasciamo ai lettori l’ovvia valutazione di quanto questo abbia influito e influisca sulla produzione di CO2 e sull’aggravarsi del cambiamento climatico.Se la lotta non si fa globale non funzionaSempre secondo i dati FAO, nonostante tutte queste materie prime siano prodotte altrove, il loro consumo all’interno dell'UE contribuisce a circa il 10% della deforestazione mondiale, con l'die la– utilizzata anche nell’alimentazione degli allevamenti intensivi - a rappresentare più dei due terzi di questa percentuale.