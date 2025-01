Unlimitednews.it - Autonomia, Calderoli “Ora potrò lavorare senza avvoltoi sulla testa”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente possoin pacepiùche mi girano sopra la.”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il ministro per gli Affari Regionali e l’, Roberto, in merito alla decisione della Corte Costituzionale di dichiarare inammissibile il referendum sull’differenziata.“Fermo restando che io le sentenze le rispetto sempre – sia quando eccepiscono su alcuni punti della legge, sia quando dichiarano la non ammissibilità del referendum -, i referendum abrogativi hanno requisiti a cui rispondere. E in questo caso, mancavano”.“Da una parte sono contento che, dopo aver dichiarato legittima la legge, la Consulta respingendo il referendum abbia chiuso la bocca rispetto a tutte le panzane che abbiamo sentito: lo “spacca Italia”, la difformità dei diritti – sottolinea il ministro -.