Amici 24, censurata la scritta "Gay All Day" sulla maglietta di Chiara

Lache la ballerinaBacci ha indossato all’interno della casetta di24 è finita al centro di una polemica dopo che alcuni telespettatori hanno notato una censura.Il fatto è molto semplice: nel quotidiano andato in onda venerdì 17 gennaio, ladiBacci era ben visibile: “Gay All Day”. In quello di lunedì 20 gennaio, però, quando sono state rimandate in onda le medesime immagini, laè apparsa.Ad accorgersene è stato anche il portale Trash Italiano.Gli spettatori di #24 fanno notare che, durante il daily, è stato oscurato un adesivo con la“gay all day” presentemaglia di una concorrente.puntata di venerdì 17 vs puntata di lunedì 20) pic.twitter.com/o5NzjnCv5i— Trash Italiano (@trashitaliano) January 21, 2025La produzione diusa spesso questa tecnica per censurare immagini che in onda non possono essere mostrate, come ad esempio i volti dei minorenni nelle foto appesa alle pareti delle camere da letto, i loghi delle scarpe e così via.